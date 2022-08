Una 'differenziata' che funziona

Grazie al loro comportamento virtuoso dei cittadini, il comune in cui vivono si è classificato al settimo posto nel novero dei comuni rifiuti free della provincia di Milano.

Luna di miele tra Canegrate e la raccolta differenziata. Che i canegratesi abbiano imparato a dovere a separare i rifiuti lo attestano in modo inequivocabile le classifiche fornite da Legambiente. Grazie al loro comportamento virtuoso, infatti, il comune in cui vivono si è classificato al settimo posto nel novero dei comuni rifiuti free della provincia di Milano e al trentacinquesimo nella classifica regionale. I cittadini , infatti, si legge in una nota del comune, "hanno conferito 70,7 chilogrammi di rifiuto secco non riciclabile per abitante e hanno raggiunto l'82,3 per cento di raccolta differenziata con il nuovo metodo di calcolo". Un risultato lusinghiero che il comune di Canegrate attribuisce prima di tutto ai suoi concittadini "che si sono dimostrati attenti nel riciclare i rifiuti secondo le indicazioni del comune". La carta vincente, per il comune, si è rivelata essere "la raccolta puntuale con i saccheggi con il tag".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!