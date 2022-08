Molte vie al buio

In molte vie del paese, anche di strade provinciali, negli ultimi giorni l'illuminazione pubblica era assente. Diverse le segnalazioni dei cittadini.

Una lunga serie di problematiche dovute ai forti temporali dei giorni scorsi hanno provato, non pochi, disagi ai cittadini di diverse aree di Cuggiono. In molte vie del paese, anche di strade provinciali, negli ultimi giorni l'illuminazione pubblica era assente. Diverse le segnalazioni dei cittadini che hanno evidenziato come i problemi fossero in via Battisti, via Garibaldi, via Magenta, via Papa Giovanni XXIII, via Fratelli di Dio, via San Martino, via Aldo Moro. "Le problematiche sono diverse e non sempre di facile individuazione - ci ha spiegato il sindaco Giovanni Cucchetti - I tecnici stanno intervenendo per ripristinare alcuni guasti all’illuminazione in alcune vie del paese. Come sempre consigliamo di segnalare eventuali guasti sulla app Cuggiono Smart o sull’apposita area sul sito del Comune in modo che l’informazione arrivi direttamente agli uffici competenti".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!