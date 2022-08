La 40^ Fiaccolata

Tutto pronto a Nosate per l'appuntamento vera e propria tradizione. Dal 22 al 27 agosto ecco la Fiaccolata. Meta di quest'anno il Santuario della Madonna di San Luca a Bologna.

Agosto: tempo di vacanze e pausa, ma non a Nosate. Sì, perché per il paese questo mese vuole dire anche e soprattutto fiaccolata. Una vera e propria tradizione, insomma, pronta tornare dal prossimo 22 agosto appunto, quando ci sarà la partenza da Nosate, direzione Bologna (meta dell'edizione numero 40). E, una volta qui, dopo la giornata libera del 23, ecco che il giorno successivo ci sarà la benedizione della fiaccola al Santuario della Madonna di San Luca e la partenza per tornare, di corsa, a casa, con l'arrivo previsto a Nosate, nella Parrocchia di San Guniforte, la sera del 27.

