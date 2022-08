Dopo il grande successo della 'Stralegnanese – Edizione Zero' di maggio, U.S. Legnanese 1913, con la collaborazione del Comune di Legnano, organizza la 'Stralegnanese By Night'.

Dopo il grande successo della 'Stralegnanese – Edizione Zero' di maggio, U.S. Legnanese 1913, con la collaborazione del Comune di Legnano, organizza la 'Stralegnanese By Night', corsa non competitiva in programma il prossimo 23 settembre.

