Dopo il grande successo dell’edizione dello scorso anno e sull’onda della straordinaria StraLegnanese per il centenario tenutasi in diurna a maggio, venerdi 13 settembre torna la StraLegnanese by Night. Una prova di corsa amatoriale, non competitiva e ad andatura libera, aperta a tutti gli amanti del benessere desiderosi di scoprire la città di Legnano da un’insolita prospettiva: in notturna e alla luce della luna. Grazie al costante e indispensabile sostegno di Allianz Bank e di Allianz Viva, la storica U.S. Legnanese 1913 ha infatti confezionato una manifestazione che si svolgerà senza traffico automobilistico lungo il tracciato, offrendo cosi’ ai partecipanti l’opportunità di esplorare i luoghi piu’ pittoreschi della città in una atmosfera magica e suggestiva. La serata è articolata in due momenti e in due scenari distinti. L’Isola del Castello cittadino sarà teatro delle prove riservate ai piu’ piccoli: un percorso di 400 mt per i bimbi dai 4 agli 8 anni; un tragitto di 800mt per quelli dai 9 ai 12 anni. Per loro, partenza alle 19 e iscrizione gratuita in loco da formalizzarsi la sera stessa dell’evento. I 7 km della StraLegnanese by Night sono invece riservati a chi ha già compiuto 13 anni di età: partenza alle 20.15 da viale Toselli per entrare nel cuore pulsante della città e fare poi ritorno al traguardo posto sempre in viale Toselli entro le 22. Sebbene la prova possa esser compiuta ad andatura libera, è invece il caso di correre ad iscriversi: non solo perchè il tetto massimo dei partecipanti è fissato a quota 2000 runners; ma anche e soprattutto perchè solo coloro che confermeranno la propria iscrizione entro il 31 luglio avranno diritto alla maglia ufficiale celebrativa della manifestazione nella propria taglia. Numerose le sorprese alle quali sta lavorando la squadra di Luca Roveda, Presidente della U.S. Legnanese 1913, che verranno svelate nelle prossime settimane: stay tuned!

