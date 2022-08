Nell’ambito di Busto Folk 2022, Gens d'Ys - Accademia Danze Irlandesi e A.F.I. Archivio Fotografico Italiano organizzano, in collaborazione con l’Ente Nazionale del Turismo Irlandese e con il patrocinio e il sostegno dell'Amministrazione comunale, il concorso fotografico internazionale dal tema 'Paesaggio nelle terre Celtiche - L'Irlanda'.

Nell’ambito di Busto Folk 2022, Gens d'Ys - Accademia Danze Irlandesi e A.F.I. Archivio Fotografico Italiano organizzano, in collaborazione con l’Ente Nazionale del Turismo Irlandese e con il patrocinio e il sostegno dell'Amministrazione comunale, il concorso fotografico internazionale dal tema 'Paesaggio nelle terre Celtiche - L'Irlanda'. I partecipanti dovranno inviare i loro scatti dei paesaggi irlandesi in formato digitale entro il 30 agosto, la premiazione è prevista per il 17 settembre. Il regolamento è pubblicato sul sito del Comune di Busto Arsizio. Per i vincitori in palio premi d'eccezione. Il primo premio comprende un weekend per 2 persone in Irlanda offerto dall’Ente Turismo Irlandese e un libro fotografico offerto da AFI. Le foto saranno esposte al museo del tessile per tutta la durata di Busto Folk 2022.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!