Scaricano rifiuti sul suolo pubblico: denunciati

Deferiti all’Autorità Giudiziaria due soggetti titolari di imprese edili per deposito incontrollato di rifiuti sul suolo pubblico. I siti interessati si trovano uno a ridosso di una strada vicinale di campagna ed uno all’interno di un’area boschiva. L’attività d’indagine svolta dal personale della Polizia locale di Castano, supportata anche dall’estrazione delle immagini di videosorveglianza comunale e dei varchi di sicurezza ed in un caso grazie anche al monitoraggio del sito a mezzo fototrappola, ha permesso appunto di identificare gli autori dei reati che, al termine delle attività, come detto sono stati deferiti per il reato di cui all’art.256 comma 1 D.lgs 152/2006 in relazione all’art.192 stesso decreto. Per uno degli indagati oltre alla denuncia penale veniva applicata la sanzione amministrativa da 3200,00 euro, per violazione art. 258 c. 4 Dlgs 152/2006 in quanto veniva accertato il trasporto dei rifiuti in mancanza di formulario (FIR). A carico degli stessi la bonifica dei siti interessati dal materiale oggetto di discarica.

