'Castano di Centrodestra': commercio e turismo

Sabato 9 maggio il gruppo 'Castano di Centrodestra' e il suo candidato sindaco Roberto Colombo incontreranno la popolazione per affrontare insieme alcuni importanti argomenti che, partendo dal presente guardano con particolare attenzione al futuro.

Perché per una città che sia ogni giorno di più “a misura” dei singoli e della collettività servono competenza, dialogo e soprattutto collaborazione e condivisione con il territorio per parlare di proposte, idee e progetti. E proprio in questa direzione, allora, il nostro gruppo “Castano di Centrodestra” e il suo candidato sindaco Roberto Colombo si sono sempre mossi e continuano a muoversi. Confrontarsi, dialogare, conoscere e incontrarsi, insomma: un altro importante appuntamento è in programma il 9 maggio nella Sala Consiliare della Villa Rusconi. Sarà l’occasione per affrontare alcuni fondamentali argomenti che, partendo dal presente guardano con particolare attenzione al futuro. Nello specifico ci si soffermerà, ad esempio, sulla tematica del commercio locale, nelle sue differenti sfaccettature (l’importanza dell’accesso ai bandi) ed anche in relazione al ruolo di sindaco, quindi sarà la volta del turismo (con l’esperienza della Via Francigena), fino ad arrivare alle imprese (RCN Srl – Laminati, 45 anni di storia industriale) ed ai riflessi del marketing sulla mente, per poi analizzare in parallelo la questione dell’autonomia e dei vantaggi che questa può avere sull’economia territoriale. E come relatori, ecco importanti figure: Simone Ganzebi (Direttore di ConfCommercio Magenta e Castano Primo), Fabio Merlotti (Sindaco di Buscate) Karen Noé (responsabile Amministrazione e Finanza RCN Srl), Flavia Scerbo Iose (Content Marketing Specialist Founder di Zero Contenuti Srl), Massimo Garavaglia (Senatore della Repubblica) e Christian Garavaglia (Consigliere Regionale e docente Universitario).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!