Niente Eiffel 65, al loro posto Marvin & Andrea Prezioso

Attesi in piazza Libertà ad Arconate lunedì 1 agosto, gli Eiffel 65 però non ci saranno, a causa di problemi di salute del cantante. Al loro posto Marvin & Andrea Prezioso.

Erano attesi lunedì 1 agosto in piazza Libertà, ma purtroppo non ci saranno. Niente Eiffel 65, insomma, ad Arconate "A causa di problemi di salute non trascurabili del cantante, Jeffrey Jey, a cui rivolgiamo tutti insieme gli auguri di pronta guarigione e un grosso in bocca al lupo - ha scritto l'assessore Francesco Colombo". Che ha aggiunto: "Ma la festa non si ferma", perché al loro posto si esibiranno Marvin & Andrea Prezioso, un duo che ha fatto la storia della musica dance con canzoni come 'Tell me why' e le cover remix di 'Voglio vederti danzare' e 'The riddle'. Ospiti speciali, poi, i conduttori del Disco Radio Party, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash, con tanti gadget.

