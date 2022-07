Giovedì 4 agosto alle 21.30 sul palco di 'Estate al Castello 2022' all'interno del programma 'Milano è Viva', sarà il momento dello spettacolo 'Canto Libero - omaggio a Battisti & Mogol', a cura di Good Vibrations Entertainment. Un appuntamento che omaggia Battisti e Mogol, andando oltre alla semplice esecuzione di cover e rileggendo i brani originali per far emergere l'anima blues e rock che Battisti aveva forte dentro di sé.

