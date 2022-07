Autonomia: mozione di Grande Nord in consiglio

E’ arrivata anche in consiglio comunale a Turbigo la mozione per l’autonomia differenziata, presentata da Grande Nord. Portata dal gruppo 'SiAmo Turbigo'.

E’ arrivata anche in consiglio comunale a Turbigo la mozione per l’autonomia differenziata, presentata da Grande Nord. Il testo ripercorre e rivendica i passaggi della richiesta di autonomia, così come scaturita dalla grande vittoria referendaria del 2017 ma che oggi, nonostante la necessità di una profonda revisione dello Stato, resta lettera morta nelle campagne elettorale dei partiti, da destra come da sinistra o al centro. La mozione, portata nella massima assise cittadina dalla lista di opposizione 'SiAmo Turbigo', è stata approvata e ha visto il voto favorevole della coalizione di maggioranza. "Apprezziamo queste concrete prese di posizioni che manifestano come anche nel nostro comune la volontà di una vera e fattiva autonomia lombarda sia viva nei cittadini. Si ringrazia l’Amministrazione di Turbigo per quanto farà in futuro per tenere vivo, nella comunità, il dibattito su questo importante tema al fine di arrivare al compimento della volontà popolare espressa nel referendum del 2017. Ringraziamo anche il gruppo di opposizione in consiglio comunale che ha dimostrato una vera idea di democrazia nella politica".

