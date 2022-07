"Aiutaci con il cuore"

Le necessità sono sempre molte e i mezzi a disposizione per soddisfarle devono aumentare in proporzione. Sotto il cielo di Nerviano l'associazione 'Insieme' che si occupa del servizio di trasporto per persone in difficoltà , anziani, giovani o disabili, in luoghi di cura per prelievi, visite ed esami fa appello al buon cuore dei cittadini.