Una raccolta in memoria di Mattia

Aveva soltanto vent'anni, Mattia Dattis, quando un tremendo incidente a Nerviano lo sottrasse alla vita. La memoria di questo giovane e sfortunato ragazzo di Parabiago ricordato da tutti con affetto per la sua attività di animatore oratoriano è ora tenuta viva dai genitori, Angelo e Roberta, che hanno raccolto offerte in sua memoria e le hanno devolute proprio all'oratorio. "Sono stati raccolti 4305 euro - spiega la Comunità Parrocchiale Sant'Ambrogio in una nota - per acquistare nuovi materiali per l'oratorio, in particolare, un computer portatile, mixer, casse, amplificatori, microfoni e radiomicrofoni, ringraziamo Angelo e Roberta per questa loro scelta e tutti coloro che hanno contribuito per la loro generosità, un ricordo rinnovato a Mattia che della generosità ha fatto il perno dell sua vita".

