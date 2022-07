Sistemazione del porfido

Lavori in piazza Mazzini a Castano e nelle vie limitrofe per sistemare il porfido. Gli interventi verranno realizzati tra agosto e settembre.

Sistemazione di tutta la pavimentazione esistente in porfido, sostituzione dei cubetti mancanti e stuccatura nelle aree più ammalorate: proseguono gli interventi nelle diverse zone della città. Tra agosto e settembre, allora, ecco una serie di interventi in piazza Mazzini a Castano e nelle vie limitrofe. I lavori (per un importo, compresi gli oneri fiscali, di circa 60 mila euro), sono finanziati grazie al contributo assegnato al Comune dal Ministero dell’Interno per le opere finalizzate alla manutenzione straordinaria delle strade comunali.

