Promozione alla lettura

L'intento è uno e chiaro: avvicinare la popolazione alla lettura. Fino al 30 luglio le biblioteche di Cornaredo e San Pietro all'Olmo metteranno a disposizione dei loro concittadini uno spazio contenente libri estranei al circuito bibliotecario prelevabili gratuitamente. "Grazie al contributo del Mic (MInistero della cultura) - spiega il sindaco Yuri Santagostino - abbiamo potuto arricchire i nostri scaffali con tanti libri nuovi ma per molti altri è arrivato ahimè il momento di cambiare casa". E, per evitare loro la triste destinazione del macero dove cesserebbero il loro potenziale di divulgazione culturale, il comune ha deciso di regalarli ai cittadini interessati. Se ne potrà prendere anche più di uno. L'iniziativa è totalmente gratuita ed è... pagata con la voglia di lettura dei cornaredesi.

