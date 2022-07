Imbiancatura scuola: conclusi i lavori

Conclusi i lavori di imbiancatura alla scuola Elementare di Furato. Un ulteriore e importante intervento per una struttura sempre più 'a misura' degli alunni, dei docenti e dell'intero personale. "Le aule, allora, sono pronte ad accogliere i nostri giovani concittadini a settembre - ha scritto il sindaco Sara Bettinelli".

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!