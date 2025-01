Scuole: si chiedono aggiornamenti

Negli scorsi giorni 'Insieme per Inveruno e Furato' ha formalizzato un sollecito all’Amministrazione per poter effettuare un sopralluogo alle strutture scolastiche.

Il gruppo di minoranza ‘Insieme per Inveruno e Furato’ prosegue con le richiesta all’Amministrazione per verificare e monitorare il completamento del nuovo polo scolastico. Più nello specifico, negli scorsi giorni, è stato formalizzato un sollecito all’Amministrazione per poter effettuare un sopralluogo alle strutture scolastiche. Nella richiesta, inoltre, si richiede un aggiornamento sulla demolizione dei vecchi plessi; sulla scadenza per ultimare il nuovo Auditorium; la conferma della risoluzione dei problemi di riscaldamento nelle aule. L’attenzione sul nuovo imponente progetto rimane alta.

