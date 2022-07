Comune e Auser per i più fragili

Comune di Castano e Auser insieme per le persone più fragili. Ecco, infatti, che l'altro giorno è stato stipulato il completamento dell’accordo bilaterale (precedentemente in forma sperimentale) appunto tra l'Amministrazione comunale e l'associazione di volontariato.

Comune di Castano e Auser insieme per le persone più fragili. Ecco, infatti, che l'altro giorno è stato stipulato il completamento dell’accordo bilaterale (precedentemente in forma sperimentale) appunto tra l'Amministrazione comunale e l'associazione di volontariato. Un ulteriore e fondamentale tassello, quindi, per stare vicini e mettere in campo tutta una serie di iniziative e misure a favore di quanti si trovano, purtroppo, costretti a confrontarsi con situazioni di difficoltà e criticità. Nello specifico, le attività riguardano, da una parte il servizio di mobilità territoriale con un apposito autoveicolo allestito e attrezzato per il trasporto di persone in situazioni di fragilità, con particolare attenzione agli anziani, che hanno necessità di spostarsi (in maniera continuativa o occasionale) al fine di raggiungere gli esercizi commerciali e il mercato (per acquistare generi e beni di prima necessità) oppure i servizi diurni; dall’altra, invece, ecco contemporaneamente la promozione di eventi socio-culturali e corsi di vario genere, in collaborazione con altri soggetti presenti sul territorio e che si svolgeranno presso la Casa dei Castanesi oppure anche a distanza (in modalità 'da remoto').

