Una serie di interventi nei parchi gioco di Castano. Rimozione e smaltimento delle strutture ammalorate, più sostituzione con nuovi giochi.

Rimozione e smaltimento delle strutture ammalorate, assieme alla fornitura e alla posa di nuovi giochi (in sostituzione di quelli tolti) e al posizionamento della pavimentazione antitrauma in plastica riciclata. Una serie di interventi nei parchi gioco di Castano. Più nello specifico, le aree interessate sono via Saragat, via Ponte Castano / via Tevere, via Udine, parco Sciaredo di via Corridoni, via Kennedy, via Gemona e via Fanti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!