Fratelli d'Italia a Robecchetto

Un circolo di Fratelli d'Italia anche a Robecchetto e Malvaglio. Si è costituito ufficialmente domenica scorsa. Presidente è Alessio Marchese.

Un circolo di Fratelli d'Italia anche a Robecchetto e Malvaglio. Si è costituito ufficialmente domenica scorsa, individuando, nel contempo, il presidente (Alessio Marchese), il vice (Marco Apruzzese) e il tesoriere (Emanuela Delle Stelle). "La nascita del circolo rappresenta per noi un traguardo importante, ma anche un punto di partenza per concretizzare un lavoro a supporto delle istanze dei cittadini - ha dichiarato lo stesso presidente - L’obiettivo è crescere, creando azioni positive per un territorio che ha bisogno di una buona politica, di concretezza e coerenza. In consiglio comunale a Robecchetto, inoltre, abbiamo un nostro rappresentante, Laura Delle Stelle, che siede nei banchi dell’opposizione, in modo risoluto per difendere il paese e farsi portavoce della popolazione. Ringraziamo Laura per l’impegno che sta portando avanti. Grazie, poi, a tutti i nostri iscritti che hanno consentito di formalizzare questa nascita, e all’attuale sindaco di Turbigo, Fabrizio Allevi, e all'assessore Andrea Azzolin per la loro presenza. Chiediamo, infine, ai cittadini che volessero partecipare al nostro circolo, per portare idee e impegnarsi per la nostra comunità di farsi avanti: noi siamo e saremo qui, aperti a chiunque si riconosca nei progetti di Fratelli d’Italia e in Giorgia Meloni". "La fondazione di un nuovo circolo è un tassello importante di sviluppo del progetto politico sul territorio, lavorando a stretto contatto con le altre realtà presenti nella zona (Cuggiono, Turbigo e Castano, ad esempio, dove c'è già un circolo) - ha concluso Christian Garavaglia, ex primo cittadino turbighese e oggi membro del coordinamento regionale di FdI - L'impegno che stiamo portando in tale senso è massimo, con una presenza costante a fianco della cittadinanza e mantenendo una posizione di concretezza e coerenza come abbiamo sempre fatto".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!