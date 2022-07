110mila euro per i giovani

"Il progetto ‘Inveruno for Future’ vedrà coinvolte le realtà educative del territorio, tra cui scuole (dal nido alla secondaria), parrocchia, enti impegnati sul territorio, biblioteca e associazioni, per realizzare un programma di iniziative rivolte all’infanzia e all’adolescenza (0-17 anni)"

Il Comune di Inveruno guarda al futuro, il ‘suo futuro’: bambini e adolescenti della comunità, con progetti innovativi e dedicati per sostenerli e incrementarne la socializzazione. L’Amministrazione comunale ha infatti partecipato al Bando ‘E-STATE E + INSIEME’ di Regione Lombardia e si è aggiudicato un finanziamento di 110 mila euro.

“Il progetto ‘Inveruno for Future’ vedrà coinvolte le realtà educative del territorio, tra cui scuole (dal nido alla secondaria), parrocchia, enti impegnati sul territorio, biblioteca e associazioni, per realizzare un programma di iniziative rivolte all’infanzia e all’adolescenza (0-17 anni) – spiega Nicoletta Saveri, vicesindaco con delega alle Politiche Giovanili - Sarà anche una preziosa occasione per far crescere il ‘tavolo di comunità’ già attivo da febbraio di quest'anno. Le iniziative e le proposte prenderanno avvio da agosto fino a marzo 2023”.

L’intera comunità e società civile sarà coinvolta nel progetto con laboratori, incontri, progetti educativi e attività per riuscire a far interagire il maggior numero di bambini e adolescenti.

“Questa è una meravigliosa opportunità per il nostro paese – commenta il sindaco Sara Bettinelli – un progetto di sviluppo e prospettiva per guardare a ciò che è più prezioso per tutti noi: bambini e ragazzi che rappresentano il nostro futuro. Questo importante contributo è il risultato del lavoro degli uffici e della nostra Amministrazione per cercare ogni opportunità per continuare a migliorare e crescere assieme”.

