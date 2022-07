Santa Gianna: proposte per il turismo religioso

"Le celebrazioni per l’Anno Centenario della nascita di Santa Gianna Beretta Molla sono un punto di partenza per fare conoscere questa figura esemplare di moglie, madre e medico ma anche una valida occasione per costruire una rete intercomunale e promuovere il turismo religioso nel territorio, partendo dai luoghi della Santa".

"Le celebrazioni per l’Anno Centenario della nascita di Santa Gianna Beretta Molla sono un punto di partenza per fare conoscere questa figura esemplare di moglie, madre e medico ma anche una valida occasione per costruire una rete intercomunale e promuovere il turismo religioso nel territorio, partendo dai luoghi della Santa". Parola del parroco di Magenta, don Giuseppe Marinoni, che aggiunge: "In questi mesi abbiamo accolto diversi gruppi di pellegrini devoti a Santa Gianna, alcuni provenienti dalla Cina e di recente anche dall’America. Non ci aspettiamo frotte di turisti ma abbiamo avviato un confronto con diversi sindaci del Magentino che hanno risposto alla chiamata, al fine di elaborare e proporre, anche in sinergia con ristoratori e albergatori locali, dei pacchetti turistici diversificati a seconda che si tratti di visite di qualche ora o di uno o più giorni. Inoltre, i magentini in primis devono credere alla bellezza paesaggistica, storico-culturale, artistica del territorio in cui vivono. Per quanto riguarda la città di Magenta, si pensi alla Basilica di San Martino, alla Chiesa dell’Assunta, al Parco del Ticino".

