Ute Lemper a Sanremo

La poliedrica artista terrà un concerto di brani arrangiato appositamente per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Giovedì 21 luglio alle 21.30, infatti, la poliedrica artista terrà un concerto di brani arrangiato appositamente per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo (direttore: Maestro Giancarlo De Lorenzo). L’artista porterà sul palco brani del periodo di Weimer e altri che hanno segnato la sua vita, per un viaggio musicale che racconta in note Berlino, New York e Parigi.

Biglietti acquistabili nelle seguenti modalità:

- sui circuiti e punti vendita TicketOne.it https://www.ticketone.it/event/ute-lemper-teatro-ariston-15406813/;

- online al sito del Teatro Ariston https://aristonsanremo.com/biglietteria/?se=4155&&sl=5074&ep=loadEvent;

- presso la biglietteria del Teatro Ariston tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00 (il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00).

Il concerto si inserisce all’interno della rassegna estiva “SANREMO SUMMER SYMPHONY 2022” organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e dal Comune di Sanremo.

“Sanremo Summer Symphony 2022” è una manifestazione, frutto della collaborazione tra Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Comune di Sanremo, operatori della musica, del turismo e istituzioni, che vedrà artisti di fama nazionale e internazionale di musica classica, jazz, pop e rock esibirsi al Teatro Ariston (simbolo per eccellenza della cultura musicale leggera italiana), nella splendida cornice dell'Auditorium Franco Alfano; un vero e proprio teatro all'aperto con vista mare ripristinato al suo antico splendore, e nei borghi del ponente ligure con la rassegna “Musica nei Borghi”.

