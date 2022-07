Aperinvilla con la Consulta Giovani

Un’altra serata molto suggestiva, ricca di fascino, semplicità, ma anche emozioni. La nuova edizione dell’Aperinvilla promosso dalla ‘Consulta Giovani’ di Cuggiono.

Un’altra serata molto suggestiva, ricca di fascino, semplicità, ma anche emozioni. La nuova edizione dell’Aperinvilla promosso dalla ‘Consulta Giovani’ cuggionese è stato un vero successo. La magica cornice del Parco di Villa Annoni come location, tanti teli stesi sui prati, cestino da picnic e musica da dj per allietare i presenti... “L’evento organizzato dalla Consulta Giovani è stato molto bello, è stato un piacere vedere tanti ragazzi e ragazze insieme nel parco a ritmo di musica - spiega Giovanni Cucchetti - Ringrazio la Consulta Giovani per aver organizzato la serata”.

econda edizione di questo evento e tutti i partecipanti.

