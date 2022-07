Festa per don Franco e padri Frambi

Mentre si chiude la prima parte dell’oratorio estivo con una partecipazione fin superiore alle aspettative, la comunità di Cuggiono si appresta a vivere la Patronale della Madonna del Carmine.

Mentre si chiude la prima parte dell’oratorio estivo con una partecipazione fin superiore alle aspettative, la comunità di Cuggiono si appresta a vivere la Patronale della Madonna del Carmine. Per la particolare occasione sono stati realizzati nuovi stendardi per addobbare il paese a festa e rendere più partecipi anche le famiglie. Tra gli appuntamenti principali, la processione di sabato 16 luglio, alle 20.30, dalla cappella della Madonna Pellegrina; la Santa Messa e il pranzo di festa di domenica per don Franco Roggiani (60° di ordinazione) e padre Gianfranco Frambi (60° di missione in Brasile).

