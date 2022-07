‘Sos: un aiuto per la PAL’. Da sempre in prima linea per dare il proprio sostegno e una speranza a cani e gatti, adesso è la Protezione Animali di Legnano ODV ad avere bisogno.

‘Sos: un aiuto per la PAL’. Da sempre in prima linea per dare il proprio sostegno e una speranza a cani e gatti, adesso è la Protezione Animali di Legnano ODV ad avere bisogno della vicinanza dei singoli cittadini. “Purtroppo le chiusure dovute alla pandemia hanno impedito le occasioni di raccolta fondi e collette alimentari che sono ripartite solo da un anno - scrivono - Ma il lavoro in struttura non si è mai interrotto e, per garantire un ambiente pulito, sano e confortevole, abbiamo sempre altissime spese di gestione (soprattutto per il riscaldamento in inverno e per l’acqua in estate), oltre a pappe e visite veterinarie regolari, con sempre più ospiti che necessitano di cure e medicinali particolari o alimentazione specifica. Non solo, perchè contemporaneamente crescono le emergenze che ci troviamo a gestire (soprattutto in questo periodo il gattile è impegnato nel recupero e cura di un altissimo numero di gattini abbandonati) e malati, mentre il canile vede numerosi ritiri di maltrattamenti. Stiamo affrontando, quindi, un momento molto difficile e per questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti voi per andare avanti ad occuparci al meglio dei nostri animali”. Donazioni che serviranno, appunto, per visite veterinarie, interventi chirurgici, medicine e terapie e pappe specifiche e che potranno essere effettuate online (sul sito www.protezioneanimalilegnano.org/sos/), in struttura (via Don Milani 24, Legnano), con bonifico (Iban IT81A0503420211000000032228 intestato a ‘Protezione Animali di Legnano ODV’ Banca popolare di Milano sede di Legnano) o tramite versamento (c/c postale 1012104822 intestato a ‘Protezione Animali di Legnano ODV’). E che saranno fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti stabiliti dalla normativa fiscale (importante inserire la causale ‘erogazione liberale’).

