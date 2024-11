Euro.PA per le donne

Il simbolo apposto sulle divise del personale vuole essere un modo per dire “no” alla violenza contro le donne, che rappresenta una delle violazioni dei diritti umani.

Anche Euro.PA Service al fianco delle donne. La società partecipata da 18 Comuni, con sede a Legnano, in occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre del '99 attraverso la risoluzione 54/134, ha chiesto al personale operante nelle piscine di Cerro Maggiore e Parabiago di indossare un nastro rosso. Un gesto simbolico ma significativo, accolto positivamente da impiegate amministrative, assistenti bagnanti, istruttrici e istruttori di nuoto e di fitness che ogni giorno lavorano negli impianti natatori gestiti dall’azienda legnanese. Il simbolo apposto sulle divise del personale vuole essere un modo per dire “no” alla violenza contro le donne, che rappresenta una delle violazioni dei diritti umani più diffuse e che, spesso, non viene denunciata a causa dell’impunità, del silenzio e della vergogna che la caratterizzano.

