L'appuntamento è per il 21 luglio al Centro Ricreativo De Cristoforis-Gray di Turbigo con lo spettacolo musicale 'La trilogia della vita tra canzoni e poesie dialettali milanesi'. L’evento si colloca tra le iniziative culturali che intendono avvicinare le persone alla conoscenza del proprio territorio, alla storia delle sue parole e al dialetto e alla cultura della comunità che lo parla. Lo spettacolo 'La trilogia della vita' parla dei cortili lombardi, dei giorni che trascorrevano tra litigi, riappacificazioni, chiacchiere, commedie, tragedie. Narra del piccolo mondo della nostra gente e di quei “pover crist” che magari non conoscevano i libri di storia ma che vivevano ogni momento con sincera profondità di sentimenti. Gli artisti Maurizio Albè e Roberto Antonini, ci aiuteranno a ricordare quei momenti di vita vissuta con poesie e canzoni dialettali, che crediamo sia la lingua migliore per raccontarli ancora oggi. Per l’occasione i volontari del Centro Ricreativo De Cristoforis- Gray hanno organizzato una “merenda Sinoira” ovvero un pasto freddo, più o meno frugale, che deriva dalla tradizione gastronomica contadina piemontese, in usanza anche lungo i confini della Lombardia. Sarà una bella serata al Parco di Villa Gray per celebrare così la madre di tutti gli apericena del mondo, i ricordi della vita contadina e le note musicali e dialettali della Lombardia.

