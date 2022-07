Il rosa ancora una volta assoluto protagonista. Il rosa che tornerà a colorare piazza Mazzini, Corso San Rocco e diverse zone della città. La 'Castano in Rosa 2022'.

Il rosa ancora una volta assoluto protagonista. Il rosa che tornerà a colorare piazza Mazzini, Corso San Rocco e diverse zone della città. Pronti, allora, a vivere un’altra serata di animazione, festa e coinvolgimento. Sì, perché questo venerdì 15 luglio, dalle 19.30, ecco la 'Castano in Rosa 2022'. Tanti gli appuntamenti in programma e che, in collaborazione con gli esercizi commerciali e le associazioni cittadine, sapranno conquistare grandi e piccoli. Dalla sfilata di moda agli intrattenimenti musicali (Vice/Versa e Take it easy), fino ad arrivare agli artisti di strada (magia e clownerie), alla possibilità di cenare sotto le stelle e allo shopping, insomma, non ci sarà davvero tempo di annoiarsi. Oltre all'omaggio dell'Amministrazione comunale alle ospiti delle case di riposo. Per una notte davvero speciale, dedicata al mondo femminile in generale e tutta da vivere gli uni affianco agli altri.

