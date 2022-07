La 22^ edizione di 'Malescorto'

Si avvicina l'inaugurazione della ventiduesima edizione di 'Malescorto', il Festival Internazionale di Cortometraggi di Malesco, in Val Vigezzo. Anteprime il 16 e 17 luglio e poi il 25 luglio serata inaugurale con la proiezione di 'A riveder le stelle'. Dal 26 al 29 luglio quattro serate di proiezioni e premiazioni delle selezioni speciali, il 30 gran finale con le premiazioni della selezione ufficiale.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!