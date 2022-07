Del Gobbo: la giunta

Parte ufficialmente il Del Gobbo ter, la terza giunta del nuovo sindaco di Magenta dopo quelle dei primi de mandati, dal 2002 al 2012.

Parte ufficialmente il Del Gobbo ter, la terza giunta del nuovo sindaco di Magenta dopo quelle dei primi de mandati, dal 2002 al 2012. Una giunta che è espressione degli equilibri elettorali fra i partiti del centrodestra usciti dalle urne. Due assessori alla lista Del Gobbo e uno a testa per i tre partiti. Alla Lega, che ha ottenuto più voti di Forza Italia e Fratelli d’Italia, spetterà anche il presidente del Consiglio comunale, che verrà ufficializzato nella prima seduta, quella di martedì. Il presidente dell’assise cittadina sarà Luca Aloi, il più votato del Carroccio e già assessore nella giunta Calati. Le deleghe: il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici sarà Enzo Tenti, di Forza Italia, già Sindaco di Vittuone, Simone Gelli passa all’urbanistica, mentre il bilancio e il commercio saranno nelle mani della new entry Stefania Bonfiglio di Fratelli d’Italia. Gli assessori della lista del Gobbo infine sono Giampiero Chiodini, con deleghe a Welfare e Istruzione, e Mariarosa Cuciniello che si occuperà di sport, giovani e famiglia. Del Gobbo ha già espresso quali saranno i primi ambiti di azione per i prossimi mesi: Vigevano-Malpensa e la convocazione degli Stati Generali della città, come già fece nel 2002. Sulla superstrada, che a Magenta significa variante di Pontenuovo, la giunta magentina cercherà di fare pressioni sul commissario per accelerare il più possibile l’opera, ritenuta fondamentale in termini di sviluppo infrastrutturale ed economico e un primo passo che si lega alla revisione del Pgt promessa in campagna elettorale. La città invece, in autunno, sarà convocata nelle sue associazioni e rappresentanti negli Stati Generali, un momento per fare il punto sulla situazione attuale, sugli obiettivi perseguibili per la ripartenza di magenta e del suo territorio.

DEL GOBBO PRESENTA LA GIUNTA



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!