Sono partiti a inizio settimana e avranno uno scopo preciso: migliorare la situazione di alcuni loculi a tutto rispetto dei defunti che li occupano e dei loro cari. I lavori al cimitero di Bareggio, come ha spiegato in una nota il primo cittadino Linda Colombo, "riguardano i reparti due, tre e otto per eliminare le infilltrazioni dal tetto che vanno a danneggiare alcune lapidi". L'intervento sarà, quindi, di rinforzo per evitare che l'acqua piovana possa danneggiare in modo irreparabile alcuni luoghi dei cari estinti. Ai cittadini il sindaco bareggese ha rivolto l'invito a "prestare attenzione" avvisandoli che, fino al termine dei lavori, "non sarà possibile accostarsi ai loculi presenti in questi blocchi". I parenti dovranno quindi pazientare alcuni giorni prima di potersi recare a rendere un saluto ai loro congiunti. Colombo ha specificato che "Si tratta di un intervento necessario per risolvere un problema che perdurava da anni".

