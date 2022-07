Il cantautore romano durante il concerto emozionerà il pubblico eseguendo i brani del suo ultimo lavoro discografico “La mia voce”.

Fabrizio Moro torna live con “La mia voce tour 2022”, tournée estiva che prenderà il via lunedì 11 luglio da Varallo Sesia (Vercelli) e proseguirà per tutta l’estate nelle più suggestive location all’aperto in giro per l’Italia.

A dicembre sarà inoltre protagonista di due importanti appuntamenti nelle città di Milano e Roma: il 18 dicembre sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (MI) e il 21 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.

Il cantautore romano durante il concerto emozionerà il pubblico eseguendo i brani del suo ultimo lavoro discografico “La mia voce” (Fattoria del Moro / Warner Music Italy), che contiene il brano sanremese “Sei tu”, vincitore del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e certificato Oro, e tutte le canzoni che hanno segnato le tappe principali del suo percorso artistico.

Da oggi, venerdì 8 luglio, è inoltre in radio “La mia Voce”, terzo singolo estratto dall’album omonimo nel quale emerge l’inconfondibile forza d’espressione di Moro, che riflette sulle incoerenze nel mondo. In “La mia Voce” l’artista dosa parole e rabbia, con voce cruda e potente, sottolineando che non si è mai abbastanza maturi per combattere contro un sistema di omologazione e apparenze per far vincere la verità.

Per “La mia voce tour 2022”, Fabrizio Moro sarà accompagnato sul palco da: Claudio Junior Bielli al piano, Danilo Molinari e Roberto Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso e Alessandro Inolti alla batteria.

Queste le date del tour, organizzato e prodotto da Friends & Partners (calendario in aggiornamento):

11 luglio, Piazza Vittorio Emanuele II, VARALLO SESIA (VC) – Alpàa Festival

14 luglio, Piazza della Cattedrale, ASTI – Asti Musica

16 luglio, Castello Carrarese, ESTE (PD) – Estestate Festival

17 luglio, Parco Vulcanologico, SAN VENANZO (PG) – Festival Incanto d’Estate

8 agosto, Piazza Cavour, TERLIZZI (BA)

13 agosto, Stadio Jannella, GROSSETO – Vintage Lux Festival

17 agosto, Forum Eventi, SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)

18 agosto, Piazza delle Regioni, PRESICCE (LE) – I Colori dell’Olio

20 agosto, Anfiteatro Falcone Borsellino, ZAFFERANA ETNEA (CT) – Festival Sotto il Vulcano

22 agosto, Teatro Parco Urbano, FINALE DI POLLINA (PA)

23 agosto, ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) – Le Castella Music Fest

24 agosto, Teatro al Castello, ROCCELLA JONICA (RC)

26 agosto, Piazza Orsini, MONTORIO AL VOMANO (TE) – Gran Sasso Live

27 agosto, Arena Mandozzi, SANT’ELPIDIO A MARE (FM)

18 dicembre, Mediolanum Forum di Assago, MILANO

21 dicembre, Palazzo dello Sport, ROMA

