Marcallo: 'Notte Bianca'

Torna la tradizionale 'Notte Bianca' di Marcallo con Casone con eventi e attrazioni per le vie del centro storico per tutta la serata di sabato 23 luglio. Novità di questa edizione, un'originale sfilata di auto e costumi d'epoca in collaborazione con l'Associazione Volanti Gloriosi Lombardi. Per tutta la manifestazione street food, musica, intrattenimento e tanto altro ancora.

