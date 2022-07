La tradizione continua. La Parrocchia Beato Cardinal Ferrari di Legnano si appresta a celebrare la 'Festa di Maria Santissima della Luce' con un corposo programma. L'appuntamento costituisce sempre un'occasione di notevole richiamo per la comunità di Mazzafame. Il faro della tre giorni di festeggiamenti è sempre lei, la statua di Maria Santissima della Luce donata alla Parrocchia dalla generosità della comunità di Palermiti (Catanzaro) molto presente sul territorio. Venerdì 8 luglio alle 19 la statua sarà appunto trasportata all'interno della chiesa. Alle 19.30, invece, sarà proposto un momento convivial-gastronomico in cui si potrà gustare un piatto tipico della Calabria, il morzello. Alle 21 il gruppo musicale Libido eseguirà brani degli anni tra i Settanta e i Novanta. Sabato 9, invece, alle 18 si terrà la Santa Messa vigilare e a seguire aprirà la cucina ancora a base di morzello. Alle 21 spazio alla musica con l'orchestra di Niki Ferrara. Domenica 10 luglio la giornata partirà alle 11.30 con la celebrazione della Santa Messa solenne da parte del parroco don Osvaldo Saleri. Dopo il pranzo comunitario, alle 17 sarà celebrata un'altra Santa Messa solenne da don Walter Zatta accompagnata dalle note del Corpo bandistiico legnanese. A seguire l'apertura della cucina e una serata musicale. Lunedì 11 luglio alle 21 la Festa si chiuderà con la celebrazione di una Santa Messa a suffragio dei defunti.

