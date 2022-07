Castano, Corbetta e Canegrate: 'Miss Mamma Italiana'

Proseguono in tutta Italia le selezioni per 'Miss Mamma Italiana 2022', concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 29^ edizione.

Proseguono in tutta Italia le selezioni per 'Miss Mamma Italiana 2022', concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 29^ edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia 'Gold' per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia 'Evergreen' per le mamme con più di 56 anni. 'Miss Mamma Italiana' sostiene 'Arianne' Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce oltre 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti. Domenica 3 luglio, all’Arconti 36 di Gallarate, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di 'Miss Mamma Italiana 2022'. Venti le mamme partecipanti che, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche a loro scelta. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Gloria Perin, 36 anni presentatrice di eventi, di Azzate, mamma di Sveva e Gioia, di 7 e 2 anni. La fascia 'Miss Mamma Italiana Gold' (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Emanuela Locatelli, 46 anni agente di viaggio di Corbetta, mamma di Riccardo di 5 anni; mentre la fascia 'Miss Mamma Italiana Evergreen' (riservata alle mamme con più di 56 anni), è andata a Maria Teresa Vodola, 58 anni artigiana di Busto Arsizio, mamma di Simone di 33 anni. E tra le altre mamme, infine, che, insieme a Gloria Perin, parteciperanno alle pre finali del concorso (fascia di età dai 25 ai 45 anni), in programma dal 5 al 10 settembre a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola ci sono anche Enrica Casali ('Miss Mamma Italiana Sprint', 42 anni impiegata di Castano Primo, mamma di Camilla, Gabriele e Jacopo, di 17, 15 e 13 anni e Manuela Nicoli ('Miss Mamma Italiana Gold Dolcezza'), 46 anni estetista di Canegrate, mamma di Nicolò, Chantal e Melissa, di 25, 20 e 14 anni.

