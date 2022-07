Tutti di corsa. Nessun invito alla fretta, ma semplicemente il fatto che Canegrate, per un giorno, sarà uno dei poli dell'atletica mondiale. Ospiterà infatti sabato 9 luglio la manifestazionew 'Ultimate street athletics' nell'ambito dei cosiddetti Hunter games.

Atleti di caratura internazionale - spiega il Comune - si misureranno nel getto del peso alle 18 e nel salto con l'asta alle 21.15". Gli Hunter games, però, prenderanno inizio qualche ora prima, precisamente alle 15 con la gara di triathlon. Alle 19.30 spazio alla finale a inseguimento dei 1500 metri dove, spiegano gli organizzatori di Per Canegrate, "Gli atleti partono in tempi diversi in base al punteggio accumulato nelle prime due prove". Il programma della giornata annovera anche Par cinquepuntozero ovvero una gara competitiva sulla distanza di cinque chilometri che fa parte del campionato regionale Fidal ed è riservata ad allievi, juniores, promesse e seniores. Si partirà alle 20 da via Fratelli Bandiera 4 dove è stato collocato anche l'arrivo. Dalle 16 alle 18 chi si diletti a livello amatoriale nella corsa potrà sottoporsi a verifica con 'Test your speed' su una minipista di atletica montata per l'occasione. Il villaggio atletico aprirà alle 15 all'oratorio San Luigi e saranno presenti alla manifestazione anche le associazioni Padre Davide Guinea Bissau e Africathletics.

