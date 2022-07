Ancora vandalismi al murales

"È avvilente che sia successo nuovamente e a così breve distanza dal primo episodio di vandalismo”. Così commenta l’assessore alla pubblica istruzione di Inveruno, Nicoletta Saveri, il nuovo imbrattamento ai danni dell’opera artistica svolta dallo street artist Cristian Sonda, insieme ai ragazzi delle scuole Medie.

"È avvilente che sia successo nuovamente e a così breve distanza dal primo episodio di vandalismo”. Così commenta l’assessore alla pubblica istruzione di Inveruno, Nicoletta Saveri, il nuovo imbrattamento ai danni dell’opera artistica svolta dallo street artist Cristian Sonda, insieme ai ragazzi delle scuole Medie, sulla cabina dell’energia elettrica situata in fondo a Via Palestro, proprio davanti all’istituto A. Volta. “Questo murales era già stato imbrattato a inizio giugno e avevamo provveduto subito a rinnovarlo e a sistemarlo. Pochi giorni dopo la fine della scuola, ecco di nuovo ripetersi il vile gesto. Ma a che pro? Siamo senza parole. È chiaro che provvederemo a farlo sistemare nuovamente. E stavolta a prendere provvedimenti insieme alla Polizia locale, per far sì che questo gesto riprovevole non si ripeta più. Non è solo un danno alla comunità, ma soprattutto ai nostri ragazzi, che tanto si sono impegnati per abbellire il loro paese”.

