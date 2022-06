Antonio Russo: per il 'prof.' artista è tempo dei saluti

Cinque anni a raccontare e mostrare l'arte nelle sue sfaccettature e particolarità. Cinque tra scuola e attività sul territorio e, adesso, per il professore e artista Antonio Russo è il momento dei saluti.

Cinque anni a raccontare e valorizzare l'arte nelle sue diverse sfaccettature e particolarità. Cinque anni che l'hanno visto, certamente, protagonista, da una parte alle scuole di Arconate (lui che di professione è, appunto, insegnante), dall'altra anche in tutto il nostro territorio, con varie mostre e appuntamenti. Ma, adesso, per Antonio Russo (in arte Antonio Russo Galante) è il momento dei saluti. Si è trasferito, infatti, a Trani, in Puglia. "I ricordi che porto con me sono davvero tantissimi - commenta - Il periodo trascorso qui mi ha fatto crescere ulteriormente e mi ha regalato enormi soddisfazioni. Sono numerose, infatti, le attività promosse con gli studenti e con i colleghi professori (ad esempio le iniziative in occasione della Giornata della Memoria oppure i dipinti che, un po' alla volta, hanno preso forma, ecc...)", oltre agli eventi (mostre personali e collettive e una serie di progetti) che l'hanno portato ad esporre in più zone dell'Italia e del mondo e che gli hanno permesso di collezionare riconoscimenti praticamente ovunque (solo per citarne uno, l'ultimo il 'Trofeo Artista dell'Anno', che ha ritirato a Cesenatico il 25 giugno scorso). "Voglio ringraziare le molte persone che mi sono state accanto in questi 5 anni - conclude - Ognuna di loro è stata importante e, lo ripeto, mi ha dato la possibilità di formarmi ancora di più. Grazie di cuore al dirigente scolastico ed al personale docente dell'istituto arconatese; grazie ai sindaci del Castanese, che mi hanno permesso di organizzare eventi nei loro Comuni; e grazie ai cittadini, che mi hanno sempre fatto sentire il loro affetto".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!