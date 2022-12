Licei e Scuole: quali le migliori?

L’indagine promossa da Eduscopio conferma la qualità. Il Legnanese e il Castanese non vantano solo un’offerta di prim’ordine se si considera poi anche la vicinanza di Busto Arsizio, ma sono la scelta migliore, con i loro istituti, anche per i ragazzi del magentino e dell’abbiatense.

Il Legnanese e il Castanese non vantano solo un’offerta di prim’ordine se si considera poi anche la vicinanza di Busto Arsizio, ma sono la scelta migliore, con i loro istituti, anche per i ragazzi del magentino e dell’abbiatense. Questo è il bollino di qualità assegnato al territorio dell’altomilanese da Eduscopio, l’indagine promossa dalla Fondazione Agnelli sulle migliori scuole d’Italia che aiuta studenti e famiglie nella scelta delle scuole superiori e delle università. Tra tutte spicca l’istituto Marcora di Inveruno che è undicesimo in tutta la provincia di Milano per quanto riguarda gli istituti professionali. A parti invertite, chi ha la fortuna di vivere fra Legnano e Castano Primo, secondo questa classifica, non ha motivo di mettersi a cercare altre scuole più lontane da casa, che richiedano di spostarsi più a lungo coi mezzi e che di conseguenza implichino un impegno anche fisico maggiore ogni giorno per gli studenti. Più vicini a casa, più freschi e riposati. E probabilmente anche meglio preparati. Se parliamo di licei classici il Galilei è un punto di riferimento territoriale, non solo per Legnano, tanto che per trovarne uno con performance migliori in rapporto a numero e voti di studenti anche iscritti all’università bisogna spostarsi al Legnani di Saronno. Lo stesso discorso vale per tutti gli altri indirizzi di studio. Il Giuseppe Torno di Castano in particolare si conferma come una scuola d’eccellenza sia per il liceo scientifico che per i suoi indirizzi tecnici, mentre il liceo linguistico d’Arconate e d’Europa è ormai una sicurezza per tutto il territorio, mantenendosi da tempo su performance anche migliori di quelle del liceo Quasimodo di Magenta.

