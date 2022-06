I Ganassa con 'BirBusca'

Dopo due anni di stop causa pandemia, i Ganassa sono tornati! Ecco, infatti, BirBusca, la festa della birra di Buscate. Dal 1° luglio al 3 luglio, presso l’area feste di Via dei Campacci si alterneranno momenti di buona musica a momenti di buona cucina. Si comincia venerdì 1° luglio con il duo blues 'Ilcasovolle' e poi i 'Maggese', tribute band a Cesare Cremonini; si prosegue sabato 2 luglio con la rock band 'Missklang' e poi i 'Vipers queen', best european Queen tribute band. Si conclude domenica 3 luglio con il cantautore Matteo Spanò e poi i Seveso Casinò Palace, che ha partecipato a X Factor 2018. Lato cucina, oltre ai classici panini, nel menu vi sono il Kraken, il panino con polpo, burrata e cime di rapa e il Veggie, con dentro la parmigiana.

