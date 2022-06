Interventi complementari per il raddoppio

Via IV Novembre e via Giolitti: interventi complementari per quanto concerne le opere legate al raddoppio della linea ferroviaria.

Via IV Novembre e via Giolitti: interventi complementari per quanto concerne le opere legate al raddoppio della linea ferroviaria. Più precisamente, in questa prima fase Ferrovienord S.p.A. provvederà alla sistemazione del percorso pedonale di via IV Novembre (quello che porta in stazione; attualmente soggetto ad allagamenti dopo le piogge) e alla riqualificazione, secondo la norma relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche, delle rampe dei marciapiedi del sottopasso ciclopedonale di via Giolitti. In un secondo momento, quindi, verranno messe in campo ulteriori opere che andranno ad interessare altri punti di Castano.

