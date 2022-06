Loreley-Missklang: musica che fa bene

Missklang-Loreley, Loreley-Missklang: quando la musica regala emozioni e fa bene, o meglio sarebe più giusto dire che... fa del bene.

Missklang-Loreley, Loreley-Missklang: quando la musica regala emozioni e fa bene, o meglio sarebe più giusto dire che... fa del bene. Una canzone, un’altra, un’altra ancora , là nel ‘cuore’ della città (l’ultimo dei tre appuntamenti musicali ‘Live in Castano’); le note, poi, a conquistare e coinvolgere il pubblico, per una serata davvero speciale e unica. E, appunto, di solidarietà. Sì, perché i due concerti hanno promosso e sostenuto il progetto artistico e benefico ‘Come un Volo d’Angelo’, in collaborazione con Cuore di Donna e Lilt.

