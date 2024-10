La banda in concerto per la Patronale

Pronti a rivivere il mito e la leggenda del grande Michael Jackson? L’appuntamento, allora, è giovedì 31 ottobre alle 21 all’Auditorium Paccagnini di Castano Primo con "Moonwalking of Pop". Sul palco ecco Andrea Zambaldi performer, ballerino e artista a tutto tondo con la grande passione proprio per Michael Jackson e per le arti di intrattenimento in generale.