“Grazie mister. Grazie ragazzi”. La voce, o meglio le voci che, inevitabilmente, si mischiano con la grande, grandissima gioia. Loro, i tifosi sempre a fianco della squadra in questa straordinaria stagione. “Vogliamo fare i complimenti all’allenatore Alfio Garavaglia per averci regalato un traguardo eccezionale - continuano - Poi, ovviamente, bravi ai giocatori per la grinta, la determinazione e l’impegno che hanno messo in campo in ogni singola partita. E un ringraziamento, infine, alla società. Un sogno che è diventato realtà: ora si guarda alla prossima annata, per provare ad essere ancora protagonisti. La speranza, intanto, è che si faccia un mercato di categoria”.

