Nuovo dramma della solitudine

Erano ormai circa tre settimane che nessuno rispondeva al telefono o al citofono da quell'abitazione. Nessuno segno di effrazione, tutto era in ordine e composto, niente che potesse far pensare ad un gesto volontario. Probabilmente un malore e una morte in solitudine.

Ogni lutto porta con sè dolore e tristezza, lo è in ogni circostanza, ma se si viene a mancare nel silenzio e nella solitudine è tutto ancora più doloroso. Sembra questa la dinamica che ha coinvolto un 80enne di Cuggiono, residente in via Montebello, che probabilmente per un malore è deceduto nell'abitazione in cui abitava.

La situazione si è chiarita dopo che alcuni vicini hanno segnalato all'amministratore di condominio strani odori provenire dall'appartamento del palazzo. Erano ormai circa tre settimane che nessuno rispondeva al telefono o al citofono da quell'abitazione.

Ecco che allora è scattata la segnalazione ai Vigili del Fuoco e ai soccorritori della Cvps (Comitato volontario pronto soccorso) di Arluno. Nessuno segno di effrazione, tutto era in ordine e composto, niente che potesse far pensare ad un gesto volontario.

Appena entrati nell'abitazione la macabra scoperta, con il corpo dell'uomo in avanzato stato di decomposizione. Dopo alcune ore e l'arrivo del medico legale è stato ricomposto per dargli, almeno, una degna sepoltura.

