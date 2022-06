102 anni: "Auguri Ugo"

Ben 102 anni: tanti auguri al castanese Ugo Corolli. E, allora, per una traguardo tanto importante quanto speciale, ecco la visita del sindaco di Castano.

Ben 102 anni: tanti auguri al castanese Ugo Corolli. E, allora, per una traguardo tanto importante quanto speciale, ecco che proprio nelle scorse ore il sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello, è andato a trovarlo nella casa di riposo di Turbigo, dove è ospite, per portargli gli auguri a nome di tutta la comunità. "Un bellissimo momento e un’occasione importante per scambiare quattro chiacchiere e intrattenermi tra ricordi ed emozioni. Complimenti e ancora buon compleanno".

