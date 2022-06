Del Gobbo di nuovo sindaco

Ballottaggio a Magenta: ha vinto Luca Del Gobbo. Il candidato del Centrodestra, infatti, si è imposto al secondo turno contro Enzo Salvaggio (Centrosinistra).

Ballottaggio a Magenta: ha vinto Luca Del Gobbo. Il candidato del Centrodestra, infatti, si è imposto al secondo turno contro Enzo Salvaggio (Centrosinistra) e torna così alla guida della città dopo i già due precedenti mandati dal 2002 al 2012. "E' stata una campagna elettorale difficile - ha detto il neo primo cittadino - Voglio ringraziare tutti i magentini per la fiducia che ci hanno dato. Noi ci impegneremo a lavorare subito, per fare di Magenta una grande città, perché se lo merita. Un grazie, infine, ai partiti che hanno partecipato a questa coalizione, a tutte le persone che si sono messe in lista e a quanti hanno dato il loro supporto nei mesi e nelle settimane appena passate".

