Maerna e due anni di governo Meloni

L’incontro rappresenta un’importante occasione per approfondire il bilancio dell’azione governativa, con uno sguardo ai risultati conseguiti e alle prospettive per il futuro.

Sabato 30 novembre, nella sede di via Manzoni 19 dalle ore 17 a Magenta, si terrà l'incontro pubblico dal titolo “2 anni di Governo Meloni: risultati raggiunti e sfide future”. L’evento vedrà la partecipazione dell’Onorevole Umberto Maerna e di molti rappresentanti politici e istituzionali, per discutere dei primi due anni di attività del governo guidato da Giorgia Meloni e del primo anno di attività della sede territoriale nonché ufficio del deputato magentino.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per approfondire il bilancio dell’azione governativa, con uno sguardo ai risultati conseguiti e alle prospettive per il futuro. Tra i temi centrali del dibattito, le riforme istituzionali, le politiche economiche e sociali e l’impegno dell’esecutivo per rafforzare il ruolo dell’Italia in Europa e nel mondo, oltre naturalmente ai temi di rilevanza locale e territoriale affrontati in sede parlamentare dall'onorevole Maerna.

L’evento sarà aperto al pubblico e offrirà spazio per un dialogo diretto con i cittadini, al fine di condividere riflessioni sulle politiche nazionali e locali.

Programma dell’evento

Ore 17:00: Apertura dei lavori e introduzione

Ore 17:15: Intervento dell’Onorevole Umberto Maerna

A seguire gli interventi degli esponenti politici presenti

Al termine Aperitivo Tricolore

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!