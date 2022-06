Castanese: Garavaglia non è più l’allenatore

La notizia circolava ormai da qualche giorno, ma adesso c’è anche la conferma ufficiale. Alfio Garavaglia, il mister che solo una settima fa ha conquistato la promozione in serie D con la Castanese, non sarà più sulla panchina dei neroverdi.

La notizia circolava ormai da qualche giorno, ma adesso c’è anche la conferma ufficiale. Alfio Garavaglia, il mister che solo una settima fa ha conquistato la promozione in serie D con la Castanese, non sarà più sulla panchina dei neroverdi. “La società G.S. Castanese comunica di aver concluso consensualmente il rapporto di collaborazione - ha scritto la dirigenza - Sono state 3 stagioni intense quelle vissute insieme, le prime costellate dalle difficoltà legate alla pandemia durante le quali non sono mancati i momenti bui, quella appena conclusa invece non ha bisogno di essere raccontata: 10 mesi di lavoro incessante, a tratti faticoso, che ha riportato la Castanese nel massimo campionato dilettantistico. E per questo storico risultato non possiamo che ringraziare mister Garavaglia per essere stato un condottiero determinato e leale. Da ambo le parti abbiamo ritenuto si fosse esaurito un ciclo e la volontà di entrambi è quella di ricercare nuovi stimoli. Si separano le strade professionali, ma non si separerà mai l’affetto e la stima che la società nutre in Alfio, uomo e persona dentro e fuori dal campo”

